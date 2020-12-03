«Разные ниши»: Михайлов вспомнил о давнем скандале с Лепсом

https://static.news.ru/photo/9319f4e6-3569-11eb-9d87-fa163e074e61_660.jpg Стас Михайлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Стас Михайлов считает, что ему нечего делить с коллегой по творческому цеху Григорием Лепсом. По его словам, между ними нет конкуренции.

Так артист прокомментировал неприятный для него эпизод, который произошёл несколько лет назад на музыкальном фестивале «Жара». Тогда ведущий поинтересовался у зрителей, кто, по их мнению, лучше — Михайлов или Лепс. Это исполнителю пришлось не по душе.

Сам вопрос некорректен. Люди определят, кто лучше, без них. У нас прекрасные отношения с Лепсом. Я не вижу повода спорить с ним. У нас с ним разные ниши, — сказал Михайлов в эфире YouTube-шоу «Алёна, блин!».

Певец высказал убеждённость в том, что профессиональная арена не должна допускать моментов личной привязанности. А поскольку непредвзятым оставаться бывает сложно, он не ходит «на программы, где надо кого-то судить». Подобного не должно быть и на творческих фестивалях, считает Михайлов.

Фестиваль «Жара», организованный азербайджанским певцом Эмином Агаларовым, ежегодно проходит в Баку. В 2020 году он не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Ранее, как писал NEWS.ru, Михайлов негативно высказался о творчестве современных исполнителей, в частности раскритиковав рэпера Алишера Моргенштерна. По словам артиста, он не слушает такую музыку, так как ему не по душе нецензурная лексика в текстах.