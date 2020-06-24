Ефремов после смертельного ДТП выставил на продажу дом в Прибалтике

https://static.news.ru/photo/611dc9be-b615-11ea-acf2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов продаёт один из двух своих домов в Юрмале за 50 млн рублей. Недвижимость находится в десяти минутах ходьбы от центра города.

Часть вырученных с продажи денег пойдёт на выплату компенсации семье погибшего Сергея Захарова, на остальное будут жить жена и дети актёра, если его приговорят к лишению свободы, пишет KP.ru.

Как отмечает издание, любовь к Прибалтике у Ефремова с детства. Страдающего астмой ребёнка туда возила мать, считавшая, что сочетание морского и хвойного воздуха благотворно сказывается на состоянии здоровья. Скопив состояние, артист купил на знаменитом латвийском курорте два дома на большом участке. Стоимость каждой виллы тогда была от 200 до 300 тысяч евро.

Сейчас за его домами присматривают их бывшие владельцы. После того, как они продали Ефремову недвижимость, остались у звезды на небольшом окладе.

Из открытых источников известно, что в целом Ефремов владеет имуществом на полмиллиарда рублей. Среди недвижимости у него также есть квартира в Плотниковом переулке у Арбата за 120 миллионов рублей и особняк в Подмосковье. Ранее журналисты подсчитали, что месячный доход актёра составляет от одного до пяти миллионов рублей.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест.

Ранее Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.