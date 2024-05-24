«Мертвец в гробу»: Соседов объяснил, почему ему неинтересна Пугачева Музыкальный критик Соседов: Пугачева давно утратила способность петь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что не намерен слушать новую композицию певицы Аллы Пугачевой под названием «Ложный стыд» даже из профессионального интереса, поскольку артистка утратила способность петь, пишет издание MSK1.ru. По его словам, Пугачева на протяжении долгого времени вместо пения занимается проговариванием слов под музыку.

Она давно говорит, а не поет. Все давно уже ясно. Уже даже смешно говорить об этом. <...> Тема Пугачевой для меня закрыта совершенно. Она мне неинтересна. <...> Зачем поднимать мертвецов из гробов, — сказал музыкальный специалист.

Он вспомнил слова российского исполнителя Стаса Михайлова, который ранее назвал Пугачеву великой. Музыкальный критик придерживается противоположного мнения в отношении певицы. По его словам, Примадонна останется лишь «страницей советской эстрады».

Никакой великой она, к сожалению, уже не останется. Она себя уронила. Останется лишь какой-то страницей советской эстрады, не более того, — считает Соседов.

Ранее лауреат Государственной премии СССР актриса Елена Борзова рассказала, что Пугачева благодаря своим связям смогла устранить конкуренток, певиц, которые были не менее талантливы, чем она, включая Аиду Ведищеву. Однако Долину ей не удалось вытеснить, добавила Зиновьева. Лайма Вайкуле, в свою очередь, по мнению Борзовой, добилась успеха благодаря умению «дружить» с Пугачевой.