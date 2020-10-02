Меньщиков станцевал на свадьбе с маленькой дочерью на руках

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Экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев поддержал народного артиста РФ Эммануила Виторгана, который заявил, что ему не хватает пенсии в размере 50 тыс. рублей.

По его словам, если народный артист недоволен своей пенсией, то «что можно сказать о простых людях». В беседе с журналистом портала Teleprogramma.pro он отметил, что все знают об общем с...