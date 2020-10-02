Меньщиков станцевал на свадьбе с маленькой дочерью на руках

Шоумен и участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков поделился фото танца с дочкой Степанией на руках.
На снимке запечатлён молодой отец со своей женой Ангелиной Монах на свадьбе среди танцующих пар. На руках Меньщиков держит дочь.
И пусть весь мир подождёт, — подписал трогательный снимок шоумен.
Поклонники оценили гармоничность семьи и пожелали родителям и маленькой Степании счастья.
Ох, будет из тебя Степания верёвочки вить, — написала пользовательница под ником romanova_rima9.
У Меньщикова есть старшая дочь Варвара от брака с Евгенией Шамаевой. Считалось, что сын Шамаевой Иван также рождён от Меньщикова, но это не подтвердил ДНК-тест. Меньщиков выплачивает алименты на обоих детей, писал NEWS.ru ранее.
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