Менеджер МакSим ответила на слухи о сепсисе у певицы

Менеджер и официальный представитель певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, Яна Богушевская ответила на слухи о развитии сепсиса у певицы. Она сомневается в том, что друзья исполнительницы владеют эксклюзивной информацией от медиков, передаёт Lenta.ru.

Когда подруги Марины дают интервью, они хотя бы представляются, это во-первых. Во-вторых, никакие подруги не имеют доступ ко врачам, это я точно заявляю, — отметила Богушевская.

Представители артистки и ранее говорили о том, что заявлением «друзей», «коллег» и «близких», которые даже не представляются, доверять нельзя. Вся информация о здоровье МакSим сейчас идёт от Богушевской и директора певицы Маргариты Соколовой.

Ранее неназванная подруга исполнительницы в интервью KP.RU заявила, что артистка снова в критическом состоянии. Ей нова сделали КТ лёгких и анализ крови, в результате которых стало ясно, что у неё в лёгких сильный гнойно-воспалительный процесс. Медики борются за её жизнь и пытаются облегчить состояние. По словам подруги МакSим, «судя по всему, начался сепсис».

Певицу госпитализировали 16 июня и уже через три дня подключили к аппарату ИВЛ, потому что она не могла дышать самостоятельно. 10 июля пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила, что состояние артистки улучшилось. Врачи сделали попытку отключить певицу от ЭКМО, но она так и не смогла дышать самостоятельно и её снова подключили к аппарату.