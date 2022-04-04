Меладзе сняли на частной вечеринке в Петербурге

Валерия Меладзе сфотографировали во время выступления на частном закрытом корпоративе в Санкт-Петербурге. Фото певца с мероприятия появилось в Telegram-канале «Admin.anshlak».

Утверждается, что музыкант выступает на дне рождения подруги.

Где-то в Питере сейчас выступает Валерчик. На дне рождения подруги. Поздравляю, конечно, но как вы понимаете, не от всей души, — гласит подпись под снимком.

Валерий Меладзе не раз негативно высказывался о России. В частности. он выражал недовольство тем, что происходит на Украине. После этих довольно резких высказываний по стране начались отмены концертов певца по всей стране. Однако, на закрытых вечеринках, Меладзе, видимо, продолжает выступать и зарабатывать деньги, как и раньше.

Ранее сообщалось, что в первый же день спецоперации на Украине певцы Валерий Меладзе и Светлана Лобода, а также телеведущий Максим Галкин и многие другие известные в российском и украинском шоу-бизнесе персоны высказались против действий на Украине. Они призвали завершить их и сесть за стол переговоров.