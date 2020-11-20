Валерий Меладзе признался, что 8 лет изменял бывшей жене с Джанабаевой

https://static.news.ru/photo/627c7066-2b32-11eb-83e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: albinadzhanabaeva/instagram.com

Певец и продюсер Валерий Меладзе впервые прокомментировал обстоятельства своего развода с первой женой Ириной Малухиной.

Музыкант в программе «Личные связи» на телеканале «Мир» признался , что его роман с нынешней супругой, бывшей участницей группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой длится уже более 16 лет. 8 лет романтических отношений приходятся на период, когда Меладзе был женат на Малухиной.

Певец заявил, что обратил внимание на яркую девушку ещё до того, как его брат Константин включил Джанабаеву в состав группы.

Сначала Альбина пришла работать ко мне в группу на бэк-вокал. Вот тогда у нас случился роман, — признался Меладзе.

Ранее Ирина Малухина подтвердила, что роман мужа на стороне стал причиной развода. Она рассказала, что долго не догадывалась об измене. Супруг в итоге сознался в связи с другой женщиной, но ещё долго хранил имя любовницы в тайне.

В 2004 году Джанабаева родила певцу сына, несколько лет он скрывал отцовство. Оформив развод с Малухиной в 2014 году, Меладзе почти сразу расписался с новой возлюбленной. В том же году на свет появился второй ребёнок пары. От первой жены у певца есть три дочери.

В июне Джанабаева впервые показала младшего сына Валерия Меладзе, передавал NEWS.ru.