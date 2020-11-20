Валерий Меладзе признался, что 8 лет изменял бывшей жене с Джанабаевой

Певец и продюсер Валерий Меладзе впервые прокомментировал обстоятельства своего развода с первой женой Ириной Малухиной.
Музыкант в программе «Личные связи» на телеканале «Мир»
Певец заявил, что обратил внимание на яркую девушку ещё до того, как его брат Константин включил Джанабаеву в состав группы.
Сначала Альбина пришла работать ко мне в группу на бэк-вокал. Вот тогда у нас случился роман, — признался Меладзе.
Ранее Ирина Малухина подтвердила, что роман мужа на стороне стал причиной развода. Она рассказала, что долго не догадывалась об измене. Супруг в итоге сознался в связи с другой женщиной, но ещё долго хранил имя любовницы в тайне.
В 2004 году Джанабаева родила певцу сына, несколько лет он скрывал отцовство. Оформив развод с Малухиной в 2014 году, Меладзе почти сразу расписался с новой возлюбленной. В том же году на свет появился второй ребёнок пары. От первой жены у певца есть три дочери.
В июне Джанабаева впервые показала младшего сына Валерия Меладзе, передавал NEWS.ru.