Меган Фокс удивила фанатов новой прической Меган Факс сменила цвет волос и стрижку

Фото: IMAGO/RW/Global Look Press

Голливудская актриса Меган Фокс решилась на кардинальную смену имиджа. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она показала новый свет волос и стрижку.

На снимках звезда позирует с каре пепельно-голубого цвета. На ней надет лаконичный черный топ, образ дополняет макияжем глаз с эффектными стрелками и нежно-розовый блеск на губах.

Вступаю в эпоху джедаев, — подписала фотографии девушка.

До этого девушка носила длинные розовые волосы. Каре Фокс делает не впервые. Некоторое время назад она уже носила такую прическу ярко-малинового цвета.

Ранее актриса рассказала, что расторгла помолвку с музыкантом Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бейкер). В подкасте Алекс Купер Call Her Daddy она уточнила, что это произошло еще в 2023 году из-за чрезмерного внимания публики. При этом артистка напрямую не сказала, разорвали ли они окончательно свои отношения. Интервьюер, чтобы восстановить хронологию отношений пары, заметила, что актриса и музыкант сначала обручились, а затем, по-видимому, отменили помолвку. Актриса не стала уточнять, каков теперь их статус, однако подчеркнула, что продолжает считать Бейкера своей душой-близнецом. Фокс считает, что между ней и Бейкером всегда будет связь.