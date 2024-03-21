Меган Фокс разорвала помолвку с женихом Меган Фокс расторгла помолвку с музыкантом Колсоном Бейкером

Фото: Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Голливудская актриса Меган Фокс рассказала, что расторгла помолвку с музыкантом Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бейкер). В подкасте Алекс Купер Call Her Daddy она уточнила, что это произошло еще в 2023 году из-за чрезмерного внимания публики. При этом артистка напрямую не сказала, разорвали ли они окончательно свои отношения.

Интервьюер, чтобы восстановить хронологию отношений пары, заметила, что актриса и музыкант сначала обручились, а затем, по-видимому, отменили помолвку. Фокс подтвердила это.

Все, что ты перечислила, — так оно и было... Я видела, как это (отсутствие официальных заявлений. — NEWS.ru) сбивает с толку и интересует людей, — призналась она.

Актриса не стала уточнять, каков теперь их статус, однако подчеркнула, что продолжает считать Бейкера своей душой-близнецом. Фокс считает, что между ней и Бейкером всегда будет связь.

Пару заподозрили в расставании еще год назад, когда актриса удалила все совместные фото из блога. После этого Фокс и Бейкер заявили, что хотят дать второй шанс своим отношениям и попытаться поработать над ними.

В феврале Меган Фокс попала в центр скандала после публикации фото, где она, по ее же словам, похожа «на украинскую надувную куклу». Некоторые поклонницы обвинили артистку в дискриминации женщин по национальному признаку. Пост Фокс в комментариях назвали отвратительным, оскорбительным и жалким, а самой ей посоветовали посетить психолога для повышения самооценки.