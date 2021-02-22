«Мечтала о трёх каратах»: Айза рассказала о помолвке с Майами

https://static.news.ru/photo/a1a9b5ee-75a8-11eb-980b-96000091f725_660.jpg Фото: aizalovesam/instagam.com

Блогер Айза Долматова призналась, что, возможно, скоро она выйдет замуж за певца Олега Майами. В доказательство своих слов девушка показала помолвочное кольцо, которое ей подарил артист.

Я мечтала о трёх каратах, и вот он мне подарил это колечко. Никогда не снимаю. Сейчас у меня мой Олежа — он такой, как я даже не мечтала. Он меня любит, он меня ценит, он мной восхищается. Это невероятное счастье, — рассказала Айза в выпуске YouTube-шоу «Почему я?» с певицей Валерией.

Она отметила, что несмотря на разницу в возрасте, а Майами младше её на шесть лет, она восхищена тем, как он к ней относится. Не исключено, что скоро они поженятся, но пока пара не готова к такому серьёзному шагу.

В сентябре Айза случайно опубликовала снимок своих гениталий в сторис Instagram. Через минуту она его удалила. Однако скриншоты всё равно появились в Telegram-каналах. Позже Анохина объяснила, что фотографию хотела отправить своему возлюбленному — певцу Олегу Майами. Однако перепутала кнопки и опубликовала в Instagram.

36-летняя звезда Instagram недавно пережила сложный развод со вторым супругом Дмитрием Анохиным. После этого Айза вернула фамилию первого мужа — Алексея Долматова (Гуфа). Блогер воспитывает двоих сыновей — Сами и Элвиса.

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