Мать Тимати поделилась историей, изменившей её жизнь

https://static.news.ru/photo/77f61448-37c5-11eb-be69-fa163e074e61_660.jpg Фото: simona28/instagram.com

Мать рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова рассказала историю любви, которая повлияла на мироощущение и изменила её жизнь.

По словам женщины, она как человек рождённый и воспитанный в СССР чувствовала себя никем, росла в полной религиозной прострации, не была русской, а еврейкой была только по рождению.

Я ходила святить яйца для мамы и носила шестиконечную звезду, жарила беляши и фаршировала куриную шейку. Так бы я и болталась между небом и землёй, но у жизни на меня был свой продуманный план, — написала она на своей странице в Instagram.

Юнусова рассказала, что после развода, который она очень тяжело переживала, её судьба начала «сводить с мужчинами-евреями, да не просто, а с музыкантами». Так она попала в руки музыканта, исполняющего еврейскую музыку.

Была ли это любовь? Безусловно, к музыке. Я вдруг почувствовала то, чего никогда не испытывала раньше! Это было сродни тому, о чём вы сейчас подумали, но не на уровне физиологии, а на уровне метафизической идеи. Я впервые с тревогой начала ощущать свою национальную принадлежность! — вспоминает мать рэпера.

Родственники вскоре пригласили Юнусову в Израиль. Во время приземления самолёта она посмотрела в иллюминатор и поняла — она обрела то, что давно искала.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователей Сети возмутила реакция матери Тимати Симоны Юнусовой на расставание сына с моделью Анастасией Решетовой. По мнению фанатов пары, она добилась своего, ведь долгие годы она буквально «выживала» невестку.