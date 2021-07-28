Мать сына Стаса Пьехи рассказала о посещении ребёнком психотерапевта

Сын Стаса Пьехи вынужден посещать психолога и психотерапевта после нападения соседки — Ирины Безбородовой. Семилетний мальчик получил психологическую травму из-за агрессии жены известного футбольного арбитра, сообщает «ФАН».

Об этом изданию рассказала мать мальчика Наталия Горчакова. Сейчас ребёнок находится дома с матерью.

Даже комментировать не хочу. Занимаюсь сыном, у него психологическая травма. Работаем с психологами и психотерапевтами, — сказала экс-супруга певца.

Взрослая женщина напала на ребёнка после того, как он проткнул надувной бассейн супруги спортивного судьи. После этого Ирина Безбородова налетела на ребёнка, сильно толкнула его и набросилась на бабушку мальчика. В результате у Пети диагностировали сотрясение мозга, несколько дней он пролежал в больнице.

В отношении Безбородовой возбуждено уголовное дело. При этом она сама требует привлечь ребёнка к уголовной ответственности за порчу бассейна.

Ранее адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин отреагировал на слова представителя Ирины Безбородовой Алексея Станкевича, отрицающего её обращение в полицию с целью привлечь сына певца к уголовной ответственности. Жорин предполагает: супруга арбитра Владислава Безбородова, подозреваемая в избиении семилетнего Пети и его бабушки, могла «понять абсурдность» этого действия и передумать.