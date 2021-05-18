Мать Пелагеи назвала виновных в распаде семьи певицы

https://static.news.ru/photo/e6c8ae7c-b875-11eb-ad10-96000091f725_660.jpg Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Мать певицы Пелагеи Светлана Ханова считает, что новая возлюбленная Ивана Телегина и её родственники сделали всё для того, чтобы хоккеист окончательно поссорился с артисткой. Именно они виновны в развале звёздного союза. Женщина, назвавшая разрушителей личной жизни своей наследницы, в интервью KP.RU добавила, что всё равно при этом хорошо относится к бывшему зятю.

Как отметила бывшая тёща спортсмена, Мария Гончар закрутила роман с Телегиным ещё до развода с Пелагеей, летом 2019 года, сразу после их ссоры. Два года почти люди вместе, недавно пара даже объявила о помолвке, при этом хоккеист лишь недавно официально развёлся с артисткой, а их судебные тяжбы по поводу раздела имущества до сих пор продолжаются.

Скажем так, появившись в самый кризисный момент, она со своей роднёй сделала всё, чтобы семья распалась окончательно. Среда, в которую он сейчас попал, очень токсичная, если не сказать опасная, — подчеркнула Ханова.

Однако несмотря ни на что, мать Пелагеи всё равно хорошо относится к своему бывшему зятю, ведь он отец её любимой внучки. Она пожелала ему успехов в карьере и отметила, что всегда готова оказать ему помощь.

Ранее тётя новой возлюбленной Телегина Елена Дергунова заявила, что пара просто создана друг для друга. По словам женщины, ей очень обидно, что её племянницу называют разлучницей. Она уверена, что если у двоих всё хорошо, то не появится никакой третий. Как уверяет Елена, Марию не волнует, сколько денег у Телегина. Даже если завтра он уйдет из хоккейной команды и не будет зарабатывать, она всё равно останется рядом с ним.