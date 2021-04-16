Мать Аршавина назвала условие нового брака футболиста

https://static.news.ru/photo/ff701460-9ebc-11eb-bd65-96000091f725_660.jpg Андрей Аршавин Фото: andrey.arshavin10/instagram.com

Мама футболиста Андрея Аршавина Татьяна заявила, что её сын после расставания с бывшей женой Алисой начал бояться новых отношений, так как считает, что всем женщинам нужны только деньги. По словам матери спортсмена, он готов вступить в новый брак только при условии заключения брачного контракта.

Он всего боится. Андрюша считает, что женщинам нужны только деньги, и переубедить его в обратном очень сложно. Мы с ним договорились, что если будет ещё один брак, то только с брачным договором, — приводит «Экспресс газета» слова Татьяны.

При этом она считает, что сын не скоро решится на создание новой семьи. При этом, по словам Татьяны, бывшие жёны футболиста не являются нищими и несчастными, как их пытаются представить СМИ.

Все эти бедные, нищие девушки в адвокаты выбирают господина Добровинского. Они якобы без денег. Он защищал Юлю, а теперь защищает Алису. Деньги не пахнут, — считает женщина.

Как ранее передавал NEWS.ru, Виктория Боня нелестно высказалась в адрес бывшей жены Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Ведущая отметилась мнением, что экс-жена спортсмена сама виновата в свалившихся на неё бедах, а футболист здесь совершенно ни при чём.