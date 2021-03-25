Боня раскритиковала тяжелобольную Казьмину за претензии к Аршавину

https://static.news.ru/photo/6f8ca0f0-8da7-11eb-ad7a-96000091f725_660.jpg Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Виктория Боня нелестно высказалась в адрес бывшей жены Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Ведущая отметилась мнением, что экс-жена спортсмена сам виновата в свалившихся на неё бедах, а футболист здесь совершенно ни при чём.

Казьмина сейчас борется с тяжёлой болезнью — некрозом носа. Бывшая свекровь, несмотря на это, выселяет её с детьми из особняка и требует деньги за «постой». В отчаянии Казьмина решилась дать разгромное интервью в адрес бывшего мужа, чтобы как-то уберечь свою семью от жестокости спортсмена и его матери.

Боня услышала же в этом, что Казьмина обвиняет Аршавина в своей болезни. Ведущая заявила, что спортсмен и его мать не виноваты в происходящем сейчас с Казьминой, пишет Sport24.

Я не хочу его защищать. Да, он не является надёжным человеком, не является тем, на кого можно положиться, но по закону он всё выполняет. Она сама ответственна за своё здоровье, а винит человека, который вообще здесь ни при чём. Но как джентльмен и отец ребёнка он должен был поинтересоваться, — пояснила своё негативное отношение к тяжелобольной экс-жене футболиста бывшая участница «Дома-2».

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая пассия Андрея Аршавина Ольга Семёнова жёстко прошлась по экс-жене футболиста Алисе Казьминой. Последняя только что вышла из комы и находится в реанимации, что модель Семёнова назвала «кармой».