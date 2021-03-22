Любовница Аршавина назвала «кармой» несчастья его бывшей жены

https://static.news.ru/photo/fb2f6784-8b7f-11eb-9472-96000091f725_660.jpg Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывшая пассия Андрея Аршавина Ольга Семёнова жёстко прошлась по экс-жене футболиста Алисе Казьминой. Последняя только что вышла из комы и находится в реанимации, что модель Семёнова назвала «кармой».

Бывшая подружка Аршавина заявила, что все несчастья, которые посыпались на голову Казьминой, обусловлены тем, что она начала встречаться с футболистом, когда его бывшая гражданская жена Юлия Барановская была беременна третьим ребёнком. Хотя сама Семёнова закрутила роман со спортсменом, когда он был женат на Алисе.

Модель не считает Казьмину достойной сочувствия и даже припомнила ей, как та, узнав об интрижке супруга, угрожала Семёновой.

Ещё тогда я её пожалела и не обратилась в полицию. Но сегодня я буду жестокой. Потому что это карма! Карма — это когда ты сеешь сегодня зерно, и если оно с гнильцой, то завтра придется разгребать это всё. И это то, что сегодня происходит с Алисой, — заявила модель в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Шока ситуации добавило то, что Семёнова сама сейчас беременна и находится в одиночестве. На вопросы гостей студии, не боится ли она сама кармы после таких слов, модель уверенно ответила, что её ничем не испугать: она сама оказалась в положении Барановской.

Алиса Казьмина после развода с Аршавиным переживает не самые лучшие моменты в своей жизни: это и делёжка имущества с оказавшимся мелочным супругом, и свалившаяся на неё болезнь, и суд со свекровью, которая выгоняет мать своей внучки на улицу и требует с неё за «проживание» в особняке, купленном совместно Казьминой и Аршавиным, почти два миллиона рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын Алисы Казьминой, бывшей супруги известного футболиста Андрея Аршавина, рассказал о своей мечте. Сейчас его мама находится в реанимации, она только вышла из комы.