Машков высказался об уехавший из России артистах Машков призирает уехавших из России артистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Машков

Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков в интервью aif.ru заявил, что с презрением относится к уехавшим из России артистам. Он добавил, что они «поменяли полушария головного мозга на другие», а также таким артистам стоит ждать беды.

У меня для всех них есть одно слово: презрение. Я произнес страшное слово. Оно не означает «отвернуться», оно означает «смотреть очень внимательно». Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. А тех, льющих грязь, беда настигнет сама, — сказал Машков.

Ранее актер попросил дочь Марию вернуться из США в Россию, чтобы «быть хорошей россиянкой» и быть «со своим народом в борьбе с украинским нацизмом». При этом Мария утверждает, что ее позиция отличается от мнения отца. Кроме того, актриса 10 лет живет вместе с семьей в США.

Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов в свою очередь заявил, что уехавшие из страны на фоне специальной военной операции на Украине артисты никому не нужны и «загнутся» за границей. Условием их возвращения на родину он назвал извинения, которые артисты должны принести публично в том же объеме, в каком критиковали СВО.