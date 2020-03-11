https://static.news.ru/photo/10932a4c-640e-11ea-9767-fa163e074e61_660.jpg Гарик Мартиросян Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гарик Мартиросян поделился впечатлением от назначения коллеги по цеху Владимира Зеленского главой государства. Шоумен признался, что это событие обесценило все его уели и смысл.

Несмотря на восторженные отклики зрителей и сольные концерты, артист не считает свою карьеру большим прорывом. Об этом он рассказал в шоу «Просто о сложном с Софико Шеварнадзе».

Владимир Зеленский лишил смысла жизни всех кавээнщиков. Как-то ко мне приходят Руслан Белый и Тимур Каргинов и говорят: «Давай тебе сделаем стендап-концерт». Я такой радостный соглашаюсь: «Давайте, классно. Я один выступаю на сцене впервые». И тут по телевизору говорят, что Владимир Зеленский выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины, — шутит Мартиросян.

И после этого, говорит резидент Comedy Club, все его проблемы стали «микроскопическими».

Думаю: «Ну могу сделать концерт, а могу и не сделать». Какой смысл? Чем занят ты и чем занят Владимир Зеленский? Человек руководит гигантской страной, а ты думаешь, зайдет ли завтра твоя шутка про Пугачёву или нет, — продолжил иронизировать над собой артист.

Ведущая напомнила Гарику, что он тоже когда-то пытал счастья в политике, причём задолго до назначения Зеленского. В 2007 году Мартиросян баллотировался в парламент Армении. Но шоумен назвал это «дико смешной историей», пояснив, что его привлёк в политику брат, который начал создавать свою партию, и для привлечения к ней внимания позвал «известных людей».

А я не хотел становиться депутатом. За две недели до выборов мы собираем пресс-конференцию и я говорю: «Дорогие журналисты, проблема в том, что я шоумен и все было сделано для рекламы. Я выхожу из избирательного списка», — пояснил Мартиросян.

Многие тогда разочаровались, услышав о его отказе, кто-то хотел голосовать именно за артиста. Но он выбрал творческую карьеру. Сейчас Мартиросян готовит совместный проект с Семёном Слепаковым, они будут писать музыку исполнителям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что резидент Comedy Club Гарик Мартиросян прокомментировал слова своего коллеги Сергея Светлакова о закрытии программы «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры. Ранее Светлаков рассказал, что некоторые вопросы на центральном телевидении обходят стороной.