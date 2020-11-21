Мартин Киркоров выложил трогательное обращение к своему отцу

Наследник короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова Мартин выложил в Instagram трогательное обращение к своему звёздному отцу.
Известно, что 22 ноября отмечается День сыновей. Так, Мартин нежно поблагодарил своего отца и признался ему в любви.
Сегодня день сыновей. Я — сын лучшего папы, — написал Мартин Киркоров в социальной сети.
Филипп Киркоров старается окружать своих детей заботой и вниманием. Поклонники певца отметили, что Мартин очень сильно похож на папу. Были и те, кто назвал мальчика «лучшим сыном».
Мальчик занимается спортом. Он ушёл из академии «Барселоны». Сын артиста теперь тренируется в московском ЦСКА.
Ранее NEWS.ru писал, что младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин в Instagram выложил видео, на котором его супруга Лиана держит в руках воздушный шар, с помощью которого звёзды решили раскрыть пол ребёнка.
Шульгин иголкой прокалывает шар. После этого молодого человека осыпают розовые лепестки — намёк на то, что у супругов скоро родится дочь.