Мартин Киркоров выложил трогательное обращение к своему отцу

https://static.news.ru/photo/aa9d798c-2cde-11eb-84e9-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров со своим сыном Мартином Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Наследник короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова Мартин выложил в Instagram трогательное обращение к своему звёздному отцу.

Известно, что 22 ноября отмечается День сыновей. Так, Мартин нежно поблагодарил своего отца и признался ему в любви.

Сегодня день сыновей. Я — сын лучшего папы, — написал Мартин Киркоров в социальной сети.

Филипп Киркоров старается окружать своих детей заботой и вниманием. Поклонники певца отметили, что Мартин очень сильно похож на папу. Были и те, кто назвал мальчика «лучшим сыном».

Мальчик занимается спортом. Он ушёл из академии «Барселоны». Сын артиста теперь тренируется в московском ЦСКА.

Ранее NEWS.ru писал, что младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин в Instagram выложил видео, на котором его супруга Лиана держит в руках воздушный шар, с помощью которого звёзды решили раскрыть пол ребёнка.

Шульгин иголкой прокалывает шар. После этого молодого человека осыпают розовые лепестки — намёк на то, что у супругов скоро родится дочь.