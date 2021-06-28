Мария Шукшина раскритиковала вопросы на прямую линию с Путиным

Российская актриса Мария Шукшина на своей странице в Instagram раскритиковала вопросы на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Она поинтересовалась, «фильтрует» ли кто-нибудь обращения к лидеру.

Из представленных вопросов — ни одного об обязательной вакцинации, — отметила артистка.

Прямая линия начнётся в полдень 30 июня. Она будет проходить в онлайн-формате, без аудитории в студии. Это связано с пандемией коронавируса. Транслировать мероприятие будут шесть телеканалов — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также будут транслировать радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Свыше 545 тысяч вопросов поступило в адрес президента Владимира Путина в ходе подготовки к прямой линии. Большинство из них — 316,4 тысячи — поступили через колл-центр. Чуть более 20 тысяч вопросов россияне задали главе государства через соцсети, 45,3 тысячи — с помощью мобильного приложения «Москва — Путину».

Ранее сообщалось, что чаще всего россияне задают президенту вопросы о пандемии и вакцинации. В числе популярных тем также распределения лекарств по регионам и жилищные вопросы.