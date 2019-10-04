https://static.news.ru/photo/fcbb3828-e787-11e9-8fc9-fa163e074e61_660.jpg Мария Миронова (справа) Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.

По её словам, она получила тысячу поздравлений с рождением дочки, поэтому ей пришлось рассекретить эту тайну.

У меня родился сын, имя ему Теодор — Дар Божий, — написала артистка в Instagram.

Миронова скрывает своего нового супруга. По её словам, он работает директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями.

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