Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
По её словам, она получила тысячу поздравлений с рождением дочки, поэтому ей пришлось рассекретить эту тайну.
У меня родился сын, имя ему Теодор — Дар Божий, — написала артистка в Instagram.
Миронова скрывает своего нового супруга. По её словам, он работает директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями.
Ранее News.ru писал о том, что внучка знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих Анна Тарасова стала мамой. Встречать её из роддома пришла большая компания — муж Алексей, мать, друзья и сама легендарная бабушка.
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