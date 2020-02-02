https://static.news.ru/photo/1d6e7a12-45a2-11ea-bf0a-fa163e074e61_660.jpg Марина Кравец Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Звезда Comedy Club Марина Кравец ждёт первенца. Пользователи Сети разглядели округлившийся живот артистки на кадрах с корпоративного мероприятия.

Видео в сторис в Instagram опубликовал её коллега Михаил Башкатов.

Как пишет StarHit, в разговоре с изданием Марина Кравец не стала опровергать беременность, однако добавила, что пока не готова принимать поздравления.

В 2013 году Кравец вышла замуж за Аркадия Водахова, с которым у артистки завязались отношения ещё в студенческие годы. О личной жизни она не любит распространяться. Известно, что он во всём её поддерживает и не ревнует к коллегам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Алексей Панин, которого изрядно оскорбили шутки шоумена Гарика Харламова, вспомнил, как ещё несколько лет назад звезда Comedy Club заискивал перед ним. Панин сообщил, что в момент расцвета славы его всячески заманивали в проект.