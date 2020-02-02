Звезда Comedy Club Марина Кравец ждёт первенца. Пользователи Сети разглядели округлившийся живот артистки на кадрах с корпоративного мероприятия.
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Как
В 2013 году Кравец вышла замуж за Аркадия Водахова, с которым у артистки завязались отношения ещё в студенческие годы. О личной жизни она не любит распространяться. Известно, что он во всём её поддерживает и не ревнует к коллегам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Алексей Панин, которого изрядно оскорбили шутки шоумена Гарика Харламова, вспомнил, как ещё несколько лет назад звезда Comedy Club заискивал перед ним. Панин сообщил, что в момент расцвета славы его всячески заманивали в проект.
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