Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана

https://static.news.ru/photo/a82ef85e-888a-11ea-9890-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

На портале change.org появилась петиция, авторы которой просят президента РФ Владимира Путина лишить актёра Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.

Активисты называют звезду абьюзером. Они напомнили, что артист избивал всех своих жён и не скрывал этого. В программе «Секрет на миллион» Башаров признался, что несколько раз бил своих спутниц, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-супруга телеведущим Елизавета Шевыркова опровергла слова Башарова о воссоединении семьи. Женщина заявила, что не хочет снова жить с актёром, а её сердце свободно.