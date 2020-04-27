Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана

На портале change.org появилась петиция, авторы которой просят президента РФ Владимира Путина лишить актёра Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.
Активисты называют звезду абьюзером. Они напомнили, что артист избивал всех своих жён и не скрывал этого. В программе «Секрет на миллион» Башаров признался, что несколько раз бил своих спутниц, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Как ранее писал NEWS.ru, экс-супруга телеведущим Елизавета Шевыркова опровергла слова Башарова о воссоединении семьи. Женщина заявила, что не хочет снова жить с актёром, а её сердце свободно.
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