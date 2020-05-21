Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой

https://static.news.ru/photo/dcf88a54-9c13-11ea-bdc7-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян и Ольга Бузова Фото: buzova_and_dava/instagram.com

Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой. Возлюбленные сняли трогательный клип на знаменитую песню военных лет «Журавли». Работу звёзд поклонники восприняли неоднозначно. Бузову раскритиковали за неуместный макияж и золотые браслеты.

27-летний артист поспешил оправдать возлюбленную. По его словам, идея клипа возникла внезапно и съёмки проходили всего несколько часов. У ведущей «Дома-2», как рассказал он, просто не было времени снять украшения.

Я ей говорил перед съёмкой: «Оль, сними браслеты». Но они у неё не снимаются просто так. Есть специальный ключик, но он был в другой квартире. У нас просто не было возможности снять украшения, мы не успевали, — приводит его слова StarHit.

Манукян признался, что его не смущает критика. Он считает, что главное — передать идею клипа, а всё остальное — это мелочи. Кроме того, артист подчеркнул, что не стремился следовать историческим фактам.

Я не люблю, когда начинают придираться. Если бы мы снимали на бюджетные деньги, это одно, а когда чисто для себя... Ну не нравится — не смотрите, — заключил блогер.

Ранее, как писал NEWS.ru, Бузова по случаю Дня Победы опубликовала в Instagram пост с воспоминаниями о своих бабушках и дедушках, прошедших Великую Отечественную войну. Певица рассказала о родственниках и призналась, что больше всего её трогают подробности жизни бабушки Аллы.