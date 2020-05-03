Манукян о капризах Ольги Бузовой: «Проще расстаться»

https://static.news.ru/photo/1efc93ce-8d59-11ea-b775-fa163e074e61_660.jpg Фото: buzova86/instagram.com

Несколько дней назад в Сети появились слухи, что певица Ольга Бузова рассталась со своим возлюбленным Давидом Манукяном. На эту информацию звёздная пара, как всегда, отреагировала с юмором.

Ольга новость прокомментировала так:

Мы расстались? Серьёзно? Ну ладно, значит, ты сегодня придёшь, извинишься, подаришь мне цветы, и я тебя, возможно, прощу.

На что её возлюбленный, как отмечает StarHit, ответил с присущей ему иронией:

Слушай, тогда проще расстаться.

В прямом эфире Бузова подробно рассказала, какие требования предъявляет к избраннику, и заодно поинтересовалась, почему должна выйти замуж за бойфренда.

Потому что я тебя люблю. Я хочу, чтобы мы жили вместе, проводили вдвоем всё свободное время. Хочу, чтобы ты готовила мне обеды, чтобы мы заботились друг о друге. Хочу, чтобы мы и дальше вместе занимались творчеством. Разве этого мало? — поинтересовался Давид.

Ранее рэпер Баста попросил Манукяна оценить секс с Бузовой. Тот заявил, что его возлюбленная сверхзажигательна в постели, и присвоил ей высший балл.

Ольгу Бузову и Давида Манукяна заподозрили в отношениях, после того как они сыграли влюблённую пару в клипе на песню Ольги «Лайкер». В конце декабря певица опубликовала на YouTube-канале клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи. Это ещё больше подогрело интерес к их, на тот период предполагаемому, роману, писал NEWS.ru.

А в финале шоу «План Б» всё встало на свои места. По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин». Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения.