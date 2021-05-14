Манижа назвала известных женщин, которые её вдохновляют

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Певица Manizha (Манижа Сангин), которая выступит от РФ на музыкальном конкурсе «Евровидение», назвала в эфире YouTube-шоу «Специальный гость» с Тиной Канделаки телеканала RTVI назвала известных женщин, которые её вдохновляют: Алла Пугачёва, Лолита Милявская, Фаина Раневская, Чулпан Хаматова и Елизавета Глинка.

Алла Борисовна Пугачёва, безусловно, очень сильный образ. Фаина Раневская. Меня всегда тянет к женщинам [с сложной судьбой и которые всегда могли улыбнуться]. Лола Милявская мне тоже очень вдохновляет. У неё тоже очень сложная биография. Она многое прошла. Доктор Лиза (Елизавета Глинка. — NEWS.ru), чья история меня переворачивает каждый раз. Чулпан Хаматова. Я могу очень долго перечислять таких женщин, — заявила исполнительница.

Звезда также назвала отличительную черту русских женщин. По словам исполнительницы, в россиянках кроется мощная сила, «которая может разрушить всё в пух и прах, либо эта сила может поднять целую планету Земля». Манижа отметила, что женщинам часто приходится бороться за существование, поэтому они тратят энергию не по назначению или вовсе гасят её. Она призналась, что любит общаться с представительницами разных профессий из регионов РФ: с продавщицами, машинистками. Сангин добавила, что именно такие люди её вдохновляют: у них простая, но при этом сложная судьба. По её словам, россиянки работают кассиршами не потому, что это стыдно, а потому, что им «когда-то пришлось забыть, что такое — мечтать», и они сделают всё, чтобы их дети «не забывали мечтать и могли себе позволить мечтать, чтобы их мечты сбывались».