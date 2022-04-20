Малышеву сняли за работой над новым выпуском «Жить здорово!»

Елену Малышеву сняли за работой на съёмочной площадке нового выпуска программы «Жить здорово!». Видео со съёмок нового эфира передачи о здоровье опубликовала актриса Екатерина Стриженова.

Судя по кадрам, Стриженова сама стала участницей программы: у неё по ходу действия меряют давление, рядом с актрисой находится и сама хозяйка телепрограммы. Елена Малышева как всегда активна и полна энергии.

Сейчас в эфир пока выходят старые выпуски программы. Но актриса уверяет, что до новых выпусков ждать осталось недолго — работа на съёмочной площадке кипит. Стриженова не упустила случая порассуждать и насчёт слухов о том, что Малышева якобы покинула страну из-за ситуации на Украине.

Удивительно, что до сих пор читаю в сети всевозможные небылицы, видимо от «особо осведомлённых» — не хочу даже повторять этот бред, но понимаю, что это явно кому-то очень нужно! Человек успешный и уважаемый всегда является мишенью для бездарностей, видимо заработать удаётся только распространяя сплетни... Всем здорового давления!!! — написала актриса.

Ранее врач и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева заявила, что находится в Москве. Она опровергла появившиеся сообщения о том, что уехала на ПМЖ в США, а её программа закрыта.