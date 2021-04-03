Малышева показала троих внуков

https://static.news.ru/photo/dee8e6a4-9561-11eb-9283-96000091f725_660.jpg Елена Малышева Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева побывала в гостях у старшего сына и сфотографировалась с тремя его детьми. У неё два сына, но пока только Юрий подарил ей двух внуков и внучку.

Что тут сказать. Внуки. Просто очень люблю, — подписала фото в Instagram Малышева.

Старшему внуку телеведущей Игорю сейчас шесть лет, среднему Артуру — два года, а внучке Ане только семь месяцев. Малышева уже неоднократно с восторгом рассказывала об их матери, своей невестке Карине, как та работает и успевает справляться с детьми.

Как писал NEWS.ru, ранее Елена Малышева объяснила, почему оба её сына решили жить в США. По её словам, они принадлежат к другой категории людей, для которых не существует разделения мира на страны. При этом сама телеведущая остаётся «русской с ног до головы» и «живёт по прежним законам». Малышева добавила, что сейчас её старший сын получает специальное дополнительное врачебное образование и работает в американском госпитале. Младший — телеведущей, занимается интернет-бизнесом, а также руководит компанией, где работают сотрудники из разных стран.

Ранее стало известно, что Малышева владеет роскошным домом в пригороде Нью-Йорка. Его стоимость составляет $6,5 млн. Особняк площадью 1100 кв. метров находится на берегу реки Гудзон. В нём 21 комната. Вся жилплощадь отделана в стиле барокко. На первом этаже находятся большая гостиная и столовая. Кроме того, в Нью-Йорке есть ещё две квартиры, которые принадлежат детям Малышевой. Недвижимость расположена в Манхэттене. Этот район считается элитным. Стоимость таких апартаментов составляет $4,2 млн.