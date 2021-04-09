Малышева оценила последствия просмотров властями Кубани её передачи

https://static.news.ru/photo/b76abac2-994d-11eb-912a-96000091f725_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российская телеведущая и врач Елена Малышева отреагировала на публикации в СМИ о предложении муниципальных депутатов Краснодара отменить в городе обязательное ношение защитных масок после просмотра одного из выпусков её шоу «Жить здорово!». По словам медика, редакторы программы руководствуются актуальными научными данными.

В эфире Первого канала Малышева рассуждала о том, что маска толком не предотвращает инфицирование COVID-19. Позже медик опубликовала об этом пост в социальной сети Instagram, ссылаясь на рекомендации ВОЗ, опыт Чеченской Республики и Техаса, а также на результаты исследований, проведённых в Дании.

Опубликован большой метаанализ, где собраны данные 31 исследования, где было показано, что влияние масок на общественное распространение вируса практически отсутствует. И, наконец, датские исследователи провели рандомизированное исследование, в котором показали, что маски просто неэффективны в предупреждении распространения коронавирусной инфекции, — цитирует Малышеву портал «Ридус».

Эпизод шоу стал резонансным не только в Краснодаре, но и в Госдуме. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин призвал Роспотребнадзор и Роскомнадзор проверить слова Малышевой о масках, так как, по его мнению, «отсутствие единообразия толкования и применения предписаний о соблюдении масочного режима вызывает заметное общественное недовольство».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Елена Малышева назвала продукты, снижающие эффект вакцин от COVID-19. Наихудший эффект оказывает алкоголь, его следует исключить даже в малых дозах. Причём как перед прививкой, так и в течение трёх-пяти дней после неё. Она также посоветовала временно убрать из рациона продукты, которые усиливают аллергическую реакцию. Среди таковых — копчёности, шоколад, клубника, цитрусовые и сыры с плесенью. Из-за их употребления иммунный ответ может оказаться избыточным, пояснила медик.