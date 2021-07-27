Малькова показала матерную переписку Макеевой со своим сыном

Светлана Малькова на своей странице в социальной сети Instagram показала фрагмент матерной переписки российской актрисы Анастасии Макеевой с её 16-летним сыном Андреем. Артистка сейчас замужем за экс-супругом Мальковой — Романом.

На опубликованном ролике Макеева якобы признаётся молодому человеку в любви и выражает радость по поводу того, что с ней и Романом согласился жить он, а не его сестра Анна. Кроме того, Макеева на вопрос подписчика, что она «с пацаном сделала», ответила одним словом — «осчастливила». Актриса также назвала Андрея «золотым» и «ох**********». Светлана Малькова подчеркнула, что отпустила Андрея в другую семью «с тяжёлым сердцем».

Роман не смог стать близким, наставником, примером и эмоционально взаимодействовать с ним. Сын всегда испытывал отчуждённость и нехватку признания своим отцом. И то, как иррационально мыслит Роман и его новая законная жена, называя наших детей случайными и по залёту в «вынужденном плену», подтверждает проблему, которая существовала между Ромой и сыном, — добавила Малькова.

Накануне Анастасия Макеева призвала поклонников заступиться за неё и подписать коллективное письмо в защиту актрисы от экс-жены мужа Романа Малькова Светланы. Артистка сообщила в Instagram, что больше не намерена обсуждать тему бывшей жены нового мужа. Теперь Макеева намерена прибегнуть к помощи всех театров и Министерства культуры, чтобы заставить обиженную соперницу замолчать. Актриса заявила, что для неё закрыта тема бывшей жены её любимого мужа и его дочери с «какими-то проблемами и фантазиями».

Ранее поклонники заподозрили Анастасию Макееву в беременности после публикации её откровенного фото в Instagram. Снимок разместил супруг артистки Роман Мальков.