«Маленькое чудо»: Меладзе показал фото дочери от Джанабаевой

Певец Валерий Меладзе продемонстрировал в Instagram снимок своей новорождённой дочери от бывшей участницы группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой.
На трогательном фото 55-летний артист положил маленькую ручку девочки на свою ладонь.
Сколько же тепла и счастья даёт мне прикосновение этой маленькой ладошки, — поделился Меладзе.
Увидев снимок, поклонники певца назвали ребёнка «маленьким чудом».
Вы заставили меня прослезиться. А я думала, я более строгая. Как же повезло малышке с родителями, просто вы заново покорили моё сердце. Счастья вам и вашей семье, прекрасный папа, муж и артист, — отреагировала одна из подписчиц.
Также поклонники пожелали Меладзе и его семье здоровья, любви, тепла.
Ранее Джанабаева показала первый снимок новорождённой дочери. В браке с Меладзе она родила третьего ребёнка. Пара уже воспитывает двоих сыновей — Константина и Луку. От предыдущего брака у Меладзе есть три дочери.