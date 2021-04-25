«Маленькое чудо»: Меладзе показал фото дочери от Джанабаевой

Фото: meladzevalerian/instagram.com

Актёр Александр Клюквин стал новым героем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на «России 1». Артист рассказал журналисту о своей личной жизни и раскрыл историю знакомства с молодой женой. Сейчас звезда театра и кино в третьем браке. Супруги вместе уже 11 лет. Жена Тамара младше мужа на 30 лет. Мужчина признался, что «глаз оторвать не мог» от будущей избранницы.

Я увидел её (Тамару. — NEWS.ru) и уже глаз оторвать не мог. Начал ухаживать. Мне приятно было с ней находиться. Смотреть на неё и с ней разговаривать. Она однажды пришла...