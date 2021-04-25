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«Маленькое чудо»: Меладзе показал фото дочери от Джанабаевой

13:59, 26 апреля 2021
Валерий Меладзе Валерий Меладзе Фото: meladzevalerian/instagram.com

Певец Валерий Меладзе продемонстрировал в Instagram снимок своей новорождённой дочери от бывшей участницы группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой.

На трогательном фото 55-летний артист положил маленькую ручку девочки на свою ладонь.

Сколько же тепла и счастья даёт мне прикосновение этой маленькой ладошки, — поделился Меладзе.

Увидев снимок, поклонники певца назвали ребёнка «маленьким чудом».

Вы заставили меня прослезиться. А я думала, я более строгая. Как же повезло малышке с родителями, просто вы заново покорили моё сердце. Счастья вам и вашей семье, прекрасный папа, муж и артист, — отреагировала одна из подписчиц.

Также поклонники пожелали Меладзе и его семье здоровья, любви, тепла.

Ранее Джанабаева показала первый снимок новорождённой дочери. В браке с Меладзе она родила третьего ребёнка. Пара уже воспитывает двоих сыновей — Константина и Луку. От предыдущего брака у Меладзе есть три дочери.

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