https://static.news.ru/photo/87107a46-490e-11ea-b494-fa163e074e61_660.jpg Максим Виторган Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Максим Виторган признался, что после развода с телеведущей Ксений Собчак стал чаще обращать внимание на молодых девушек. По его словам, это взаимно. Они сами пытаются привлечь его внимание.

После развода женского внимания ко мне стало больше. К сожалению, а может быть, к счастью, я был избалован всегда женским вниманием, — рассказал артист в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».

Сам он добавил, что дефицита внимания со стороны прекрасного пола никогда не испытывал.

Как писал NEWS.ru, 13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Она поразила гостей своей свадьбы танцем с полуголыми юношами в туфлях для пол-денса на массивной платформе. После этого активисты Национал-консервативного движения пожаловались на представление в Генпрокуратуру. Собчак поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов, призвав общественность не сходить с ума.