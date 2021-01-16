Максим Галкин показал, кто работает за кулисами шоу «Лучше всех!»

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Максим Галкин показал закулисье шоу «Лучше всех!», представив сотрудников, которые никогда не появляются на экране. Кадрами шоумен поделился в сторис.

Теперь поклонники имеют возможность увидеть людей, которые принимают самое непосредственное участие в программе. В кадр попали сотрудницы шоу, которых Галкин забыл представить.

Мы на съёмках, вот девочки, — пояснил муж Пугачёвой.

«Девочки» поздоровались хором и выдали: «И мы счастливы!», после чего засмеялись. Затем Галкин показал погружённого в себя специалиста-компьютерщика, который даже не посмотрел в камеру шоумена.

Это айтишник сидит. Это Петя, у него проблемы с лицом, — представил угрюмого коллегу юморист.

Последним Максим Галкин показал некоего Василия, которого тоже не представил. Но назвал человеком «весёлым и без проблем».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин покатался поздно вечером с сыном Гарри с крутой горки. Видео появилось на фанатской страничке сына Примадонны.