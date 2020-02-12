https://static.news.ru/photo/5d7f1bbc-4d9e-11ea-b230-fa163e074e61_660.jpg Маколей Калкин Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр и шоумен Маколей Калкин прокомментировал скандал вокруг обвинений в педофилии в адрес музыканта Майкла Джексона.

Калкин дал интервью американской версии журнала Esquire, в котором заявил , что Джексон не делал ему ничего плохого.

Я никогда не видел, чтобы он что‑то делал. У меня нет причин что‑то скрывать. Он умер. Сейчас было бы самое время говорить. Если бы мне было что сказать, я бы это сделал. Но нет, я никогда ничего не видел, — заявил артист.

Актёр также заявил, что его приятели усомнились в его дружбе с певцом после выхода документального фильма «Покидая Неверленд», в котором Джексона обвинили в сексе с несовершеннолетними.

Многосерийный проект основан на показаниях Уэйда Робсона и Джимми Сэйфчака, заявивших, что музыкант вступал с ними в интимную связь в своём поместье Neverland.

Как писал NEWS.ru, Маколей Калкин предстал в образе взрослого Кевина Маккаллистера, роль которого в серии фильмов «Один дома» он сыграл почти 20 лет назад.