https://static.news.ru/photo/81dddc60-7237-11ea-80d5-fa163e074e61_660.jpg Виктория Макарская Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/Global Look Press

Виктория Макарская заявила о своём намерении переехать жить в деревню из-за огромных убытков, которые несут они с мужем из-за отмены концертов. Пара потеряла большие суммы, только аренда зала стоила им 1,5 млн рублей.

Макарская пояснила, что они с мужем всегда вкладывали свои деньги в проекты. И последние три года Антон не снимается, так что все их доходы складывались от живого концерта. Выступления должны были пройти в апреле, но их отменили.

Нам предлагают даты и петь осенью, но как будут развиваться события, неизвестно. Я сейчас думаю переехать жить в деревню — обзавестись хозяйством. Мы, кроме пения, ничего делать, к сожалению, не умеем. Я серьёзно говорю. Все должны понять, что мир не будет прежним, — рассказала певица в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ .

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