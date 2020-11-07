«Макароны — сила»: Прилучный угостил детей от Муцениеце итальянской пастой

https://static.news.ru/photo/cdf150f6-219a-11eb-ba05-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Актёр Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце продолжает общаться с детьми. В эти выходные он сводил дочь Мию и сына Тимофея в развлекательный центр.

Отец и дети посетили гравитационную комнату и аттракционы с виртуальной реальностью, а после отправились в ресторан.

Ужинаем, — коротко подписал Прилучный снимок в Instagram.

Свой пост он отметил хештегами: «Макароны — наше все», «Макароны — сила». На снимке дети выглядят весёлыми и довольными — они улыбаются, как и их папа.

Ранее NEWS.ru писал, что Агата Муцениеце рассказала, как оправилась после развода с актёром Павлом Прилучным. Она призналась, что это далось ей нелегко.

Актёрская семья Прилучного и Муцениеце официально распалась в феврале 2020 года, когда был оформлен развод. По слухам, причиной разлада в семье стал роман актёра со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.