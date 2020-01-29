Американская певица Майли Сайрус и австралийский актёр Лиам Хемсворт официально развелись.
Судья из Лос-Анджелеса завершил процесс о расторжении брака, который длился в течение восьми месяцев,
Сайрус и Хемсворт в 2019 году
Как писал NEWS.ru ранее, Майли Сайрус объяснила, почему не стала гостьей церемонии музыкальной премии «Грэмми» 26 января. Она опубликовала в Twitter видео, на котором прикурила сигарету с марихуаной, когда получала награду MTV Europe Music Awards в 2013 году.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен