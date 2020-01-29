https://static.news.ru/photo/406963ce-4291-11ea-8e02-fa163e074e61_660.jpg Лиам Хемсворт и Майли Сайрус Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американская певица Майли Сайрус и австралийский актёр Лиам Хемсворт официально развелись.

Судья из Лос-Анджелеса завершил процесс о расторжении брака, который длился в течение восьми месяцев, сообщает Billboard.

Сайрус и Хемсворт в 2019 году сообщили о расставании спустя 10 лет непостоянных отношений. В 2018 году пара тайно поженилась .

Как писал NEWS.ru ранее, Майли Сайрус объяснила, почему не стала гостьей церемонии музыкальной премии «Грэмми» 26 января. Она опубликовала в Twitter видео, на котором прикурила сигарету с марихуаной, когда получала награду MTV Europe Music Awards в 2013 году.