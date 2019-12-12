https://static.news.ru/photo/c79156b0-1cc9-11ea-89cc-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Молодая любовница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые обратилась к своим подписчикам в социальной сети после появления в СМИ слухов о свадьбе артиста. Она написала сообщение, обращённое как к недоброжелателям, так и к тем, кто поддерживал её в дни травли.

К последним она обратилась с благодарностью. По словам Брухуновой, возникшая ситуация показала ей, что вокруг больше благоразумных людей, чем «неадекватных фанатиков».

Также девушка призвала подписчиков и сопереживающих не жалеть её.

У меня всё хорошо. Я существую в привычном ритме и ни на что не жалуюсь. Жизнь полна интересных и радостных событий, как и прежде, — пишет любовница Петросяна в Instagram.

Кроме того, она отметила, что является самостоятельной фигурой, а не «довеском» к юмористу.

Как ранее писал NEWS.ru, Петросян отреагировал на слухи о женитьбе на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Он прервал молчание и ответил хейтерам, которые набросились на него с вопросами в Instagram.