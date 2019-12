Фото: bruhunova/instagram.com

Продюсер Харви Вайнштейн договорился с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах. Суд ещё не одобрил данное соглашение.

В его рамках Вайнштейн заплатит 30 актрисам, бывшим сотрудницам его студии The Weinstein Company и потенциальным заявителям $25 миллионов, сообщает The New York Times. Расходы будут покрыты страховыми компаниями, представляющими...