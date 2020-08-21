Ляйсан Утяшева в бикини продемонстрировала пикантную татуировку

https://static.news.ru/photo/af0f7320-e4c8-11ea-845e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ведущая шоу «Танцы» и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева поделилась с подписчиками фотографиями, на которых она позирует в купальнике, не закрывающем тату ниже пупка.

Восхищающимся её стройностью поклонникам спортсменка дала несколько советов по интервальному голоданию, которое она практикует для поддержания формы. Она рекомендует выпивать перед завтраком стакан воды комнатной температуры, есть фрукты по утрам, а сырые овощи и птицу или морепродукты — на обед. Утяшева призналась, что старается лечь спать вместе с детьми, около 23:00, чтобы не было соблазна «подъедать» после 20:00. Также на лето она отказалась от кофе, молочных коктейлей и сладкой газировки и советует всем больше спать. Три раза в неделю ведущая устраивает себе цифровой детокс — проводит дни без гаджетов.

Некоторые поклонники сочли ограничения Утяшевой слишком жёсткими и трудновыполнимыми для тех, кому приходится допоздна работать, но идеальную фигуру бывшей гимнастки оценили почти все. Подписчикам понравилась и татуировка на животе 35-летней ведущей, они сочли, что рисунок на теле придаёт пикантности образу женщины.

Как писал NEWS.ru ранее, Тарзан в очередной раз эпатировал поклонников «обнажённым» фото. Артист признался, что давно не «голил» и снял своё стройное тело по дороге в клозет.