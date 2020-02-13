https://static.news.ru/photo/88ae2aca-4e71-11ea-a672-fa163e074e61_660.jpg Ляйсан Утяшева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Ляйсан Утяшева пожаловалась на недоступность здорового питания в США. Сейчас она живёт в Майами из-за гастролей супруга Павла Воли.

По её словам, питаться фастфудом в Соединённых Штатах намного дешевле, чем полезными продуктами.

Очень дорогие продукты здорового питания. Овощи стоят как золото, — поделилась телеведущая.

При этом Утяшева отметила, что еда в магазинах выглядит красиво, однако часто она оказывается безвкусной и будто «пластмассовой».

Она добавила, что с недоступностью полезного питания можно столкнуться и в американских ресторанах — нередко блюда из овощей там стоят дороже, чем мясные.

Также Утяшева поделилась с подписчиками рецептом своего любимого лёгкого овощного супа.

Ранее NEWS.ru писал, что Утяшева объяснила, почему считает своего супруга Павла Волю идеальным мужем. Телеведущая дала интервью, в котором призналась, что считает своего супруга «личным суперменом».