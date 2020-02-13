Телеведущая Ляйсан Утяшева пожаловалась на недоступность здорового питания в США. Сейчас она живёт в Майами из-за гастролей супруга Павла Воли.
По её словам, питаться фастфудом в Соединённых Штатах намного дешевле, чем полезными продуктами.
Очень дорогие продукты здорового питания. Овощи стоят как золото, — поделилась телеведущая.
При этом Утяшева отметила, что еда в магазинах выглядит красиво, однако часто она оказывается безвкусной и будто «пластмассовой».
Она добавила, что с недоступностью полезного питания можно столкнуться и в американских ресторанах — нередко блюда из овощей там стоят дороже, чем мясные.
Также Утяшева поделилась с подписчиками рецептом своего любимого лёгкого овощного супа.
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Ранее NEWS.ru писал, что Утяшева объяснила, почему считает своего супруга Павла Волю идеальным мужем. Телеведущая дала интервью, в котором призналась, что считает своего супруга «личным суперменом».
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