https://static.news.ru/photo/52f692ae-2c1c-11ea-97a5-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Российский музыкант Юрий Лоза отреагировал на критику концертов Аллы Пугачёвой. По его словам, телезрители должны иметь право выбора.

Так музыкант прокомментировал выпад критика Сергея Соседова в адрес ветеранов российской эстрады, заявившего в частности, что Пугачёва «еле дышит, когда стоит на сцене». Лоза в интервью РИА Новости Крым заявил , что «мир должен быть цветным».

Если люди хотят видеть этих артистов, они должны их видеть. А те, кто не хотят — могут на них не смотреть. Для этого должно быть много разных телепередач, чтобы каждый житель страны мог выбрать желаемую, — отметил музыкант.

Он считает, что возраст исполнителя не имеет значения, а роль играет то, в какой форме он находится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Лоза прокомментировал заявление бывшей участницы «Дома-2» Алёны Водонаевой, призвавшей женщин из малообеспеченных семей не рожать, а посвятить себя карьере. Он заметил, что Водонаева в свой жизни ничего не добилась, поэтому её мнение не должно так активно обсуждаться и тем более быть для кого-то значимым.