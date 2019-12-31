Российский музыкант Юрий Лоза отреагировал на критику концертов Аллы Пугачёвой. По его словам, телезрители должны иметь право выбора.
Так музыкант прокомментировал выпад критика Сергея Соседова в адрес ветеранов российской эстрады, заявившего в частности, что Пугачёва «еле дышит, когда стоит на сцене». Лоза в интервью РИА Новости Крым
Если люди хотят видеть этих артистов, они должны их видеть. А те, кто не хотят — могут на них не смотреть. Для этого должно быть много разных телепередач, чтобы каждый житель страны мог выбрать желаемую, — отметил музыкант.
Он считает, что возраст исполнителя не имеет значения, а роль играет то, в какой форме он находится.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Лоза прокомментировал заявление бывшей участницы «Дома-2» Алёны Водонаевой, призвавшей женщин из малообеспеченных семей не рожать, а посвятить себя карьере. Он заметил, что Водонаева в свой жизни ничего не добилась, поэтому её мнение не должно так активно обсуждаться и тем более быть для кого-то значимым.
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