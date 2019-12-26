https://static.news.ru/photo/e40aea32-27ef-11ea-8cbb-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал заявление бывшей участницы «Дома-2» Алёны Водонаевой, призвавшей женщин из малообеспеченных семей не рожать, а посвятить себя карьере. Он заметил, что Водонаева в свой жизни ничего не добилась, поэтому её мнение не должно так активно обсуждаться и тем более быть для кого-то значимым.

Это мнение отдельного человека, причём человека, который ничего в этой жизни не сделал, чтобы можно было это мнение обсуждать, — заявил он в беседе с «Пятым каналом».

Кроме того, музыкант отметил, что каждый человек имеет право на своё личное мнение, и у каждого оно будет разным в зависимости от тех обстоятельств, которые привели человека к подобным высказываниям.

У людей, которые высказываются, может быть, в жизни случилось что-то нехорошее. Мы же тоже не можем судить об этом, — пояснил композитор.

Ранее Водонаева опубликовала в Instagram пост, в котором затронула тему абортов. Звезда реалити подчеркнула, что женщинам лучше не рожать детей, если они не уверены, что смогут обеспечить их всем необходимым, писал NEWS.ru.