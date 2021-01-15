Лоза рассказал, как ему удалось перехитрить финансовую пирамиду

https://static.news.ru/photo/6efefdc4-5817-11eb-9507-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза рассказал, как ему удалось обвести вокруг пальца одну известную финансовую пирамиду.

Так, вложенные деньги хозяйка пирамиды Валентина Соловьёва обещала превратить в целый автопарк. Лоза познакомился с ней на одном из концертов. По его словам, он сразу осознал, что имеет дело с финансовой пирамидой, однако планировал вовремя из неё выйти.

В какой-то момент Лоза убедил хозяйку пирамиды вернуть ему вложенные деньги. К этому времени накоплений могло бы хватить на автомобиль «Жигули», подчеркнул музыкант в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее NEWS.ru писал, что музыкант Юрий Лоза прокомментировал данные о том, что популярная мелодия «Катюша» может заменить гимн России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет, до 16 декабря 2022 года. Также нельзя использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения.