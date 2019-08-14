https://static.news.ru/photo/1088411c-be97-11e9-ae61-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Известный советский и российский музыкант Юрий Лоза считает, что репутация испанского оперного певца Пласидо Доминго не пострадает из-за обвинений в сексуальных домогательствах. А женщин, по его словам, могут ждать в перспективе негативные последствия.

Так называемые «жертвы» домогательства 30 лет балдели от этого, а сейчас ситуация изменилась, и они начали протестовать. Разве в жизни этих женщин было что-то лучше, чем работа с великим Пласидо Доминго, — сообщил Лоза в комментарии Teleprogramma.pro .

По его словам, скандал не отразится на репутации испанца, но может привести к тому, что мужчины перестанут делать женщинам комплименты и оказывать знаки внимания, лишь бы не дать повода для обвинений.

Пусть он приезжает на гастроли к нам, мы будем только рады, — пригласил Лоза оперного певца.

Как ранее писал News.ru, cразу девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Певец допускал непристойное поведение в обмен на обещания получить определённые роли. От действий звезды пострадали восемь певиц и одна танцовщица. Из-за возможной негативной реакции общественности они решили не раскрывать свои имена и сохранить анонимность. Сам Доминго все обвинения отвергает.

Из-за скандала оперный певец не будет выступать на премьерном концерте в Симфоническом оркестре штата Филадельфия.