https://static.news.ru/photo/7f6b56a0-d085-11e9-acb3-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Певец Юрий Лоза прокомментировал условно-досрочное освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В разговоре с корреспондентом News.ru он объяснил, почему не сможет посвятить этому событию песню.

Нет ни одной хорошей рифмы на слово УДО, — сказал Лоза, отвечая на вопрос, не планирует ли он написать песню об этих колоритных персонажах

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО футболистов. Они покинут колонию через 10 дней после того, как решение суда вступит в законную силу.

Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

Как ранее писал News.ru, заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал решение суда об УДО Кокорина и Мамаева.