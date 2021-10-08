Лорак рассказала о травле, которую объявили ей на Украине

Ани Лорак заявила, что не может выступать на Украине из-за травли. Причиной певица назвала зависть «одной девочки», фамилию которой уточнять не стала. Откровения артистки прозвучали в программе «ЖЗЛ».

Я первый человек, который пострадал вот так. И весь удар я взяла на себя. После меня пошли другие исполнители... А потом начались другие ситуации, когда вот такие двойные стандарты — одни люди ездили, другие не могли ездить... То есть, кто это решал, кто писал эти списки? — высказалась Лорак.

Певица добавила, что так и не получила поддержку от людей, которые могли заступиться за неё во время травли. Артистка добавила, что она будет выступать там, где ей хочется, в том числе и в России.

Ранее сообщалось, что российский певец Филипп Киркоров оказался слишком опасен для Украины. СБУ попросила Министерство культуры и информационной политики страны внести его в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.