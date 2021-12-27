Лолита залезла в рентген в аэропорту и насмешила фанатов

Певица Лолита Милявская опубликовала видео из аэропорта на своей странице в Instagram и рассмешила своих подписчиков. Она решила пройти досмотр, но для этого залезла на ленту интроскопа, который исследует содержимое сумок и упаковок.

На видеозаписи слышно, как ей предлагают пройти пункт контроля багажа без досмотра. Лолита заявила, что она законопослушный гражданин и требует, чтобы её тоже досмотрели. В этот момент она решила залезть в аппарат. Многие заволновались за исполнительницу, так как посчитали, что он излучает радиацию и представляет опасность, но некоторые обратили внимание, что интроскоп отключён от питания.

Несмотря на странный поступок, большая часть фанатов поблагодарила своего кумира за поднятое настроение.

Ранее российский эстрадный певец Николай Басков рассказал, что ему не хватает денег, чтобы достроить свой дом на Рублёвке. Известно, что площадь дома составляет 2 тысячи квадратных метров. По словам артиста, строение будет поражать гостей роскошностью убранства.

Недостроенный особняк артиста находится в элитном районе Подмосковья, на Рублёвке. Дом строится из экологичных материалов, там должны быть огромные окна, спа-центр с несколькими банями и бассейн.