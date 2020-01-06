https://static.news.ru/photo/0a8ab430-3079-11ea-a8cc-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская призналась, что в студенческие годы заснула в коробке из-под вина. Именно из-за этого новогоднее представление было сорвано.

Инцидент произошёл в Тамбове. Тогда певица только начинала свой творческий путь. Она должна была выступать в ресторане на новогоднем мероприятии.

К полуночи все уже были без сил. Помню, я выпила бокал вина и уснула в коробке из-под него, — рассказал артистка в интервью «Собеседнику».

Ранее NEWS.ru писал, что Милявская озвучила подробности брачного договора, который она заключила со своим мужем Дмитрием Ивановым. По её словам, она лично настояла на контракте после неудачного опыта, когда потеряла приличную сумму денег после развода. Певица отметила, что, согласно договору, каждый вернётся к тому, что у него было до брака. При этом подарки, которые супруги сделали во время совместного проживания, останутся у тех, кому они были предназначены.