Лолита произвела впечатление на подписчиков своей постройневшей фигурой

https://static.news.ru/photo/f83b0270-fb0d-11ea-ad51-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская и Арман Давлетяров Фото: lolitamilyavskaya/instagram.com

Певица Лолита Милявская приятно удивила своих подписчиков в социальной сети Instagram.

Звезда надела блестящий обтягивающий комбинезон и продемонстрировала свою постройневшую фигуру.

Вот мой концертный костюмчик. Но до 9 октября ещё есть время. Можно поправиться чуть-чуть или похудеть, — сообщила Лолита Милявская на видео.

Поклонники певицы оставили много положительных и удивлённых комментариев под видео с примеркой костюма. Они отметили, что «не каждой женщине идёт на пользу развод», а некоторые даже позавидовали и спросили, как можно так быстро похудеть.

Роскошная фигура! — подчеркнул историк моды Александр Васильев.

Как писал NEWS.ru ранее, журналисты составили рейтинг звёзд, которые разводятся чаще остальных. Рекордсменом по количеству разводов стала певица Лолита. Она отметила, что после пяти разводов уже не торопится выходить замуж.