https://static.news.ru/photo/44b2e60a-7106-11ea-a649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская заявила о желании поскорее развестись. Из-за пандемии коронавируса она не смогла расторгнуть брак со своим пятым мужем — тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым.

Свобода — это кайф. У Мадонны любовнику 23 года, и она счастлива. Она ходит в тренажёрный зал. Чем я хуже? — сказала артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

При этом она отметила, что сейчас у неё начался «замечательный романтический период» с новым возлюбленным.

Также Лолита раскритиковала себя за решение выйти замуж за Иванова, которое она приняла 10 лет назад.

Ты как дура думаешь, что это твой последний шанс и больше не будет ничего, — сказала она.

По словам певицы, в такие моменты человек берёт «первое попавшееся» и думает, что наконец-то станет счастливым.

Ранее NEWS.ru писал, что Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе Лолиты Милявской с Дмитрием Ивановым. Причиной стало то, что в заседании не смог участвовать адвокат звезды эстрады — Сергей Жорин находится на карантине из-за коронавируса.